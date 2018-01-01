Павла Дурова пытались отравить в 2018 году

Создатель Telegram рассказал, как "странный сосед" в 2018 году оставил посылку под его дверью. После этого Дуров почти полностью потерял зрение и слух, стал задыхаться и ему казалось, что он умирает. Об этом он рассказал 30 сентября в подкасте американца Лекса Фридмана.

"И он что-то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо, я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать, пойти в ванную, но, пока я шёл туда, я ощутил, что моё тело стало отказывать. Сначала зрение и слух, потом стало трудно дышать, и всё это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: ну вот и всё", — рассказал Павел Дуров.