Важные законы вступили в силу: что изменится для россиян в октябре

Ряд важных изменений вступает в силу в этом месяце по всей России. Многие из них касаются поддержки военнослужащих.

Так, почти на восемь процентов вырастут оклады и пенсии у военных и силовиков. Упростится порядок присвоения воинских званий добровольцам. Для участников спецоперации предусмотрено продление срока приостановки трудового договора на период временной нетрудоспособности после окончания службы.

Больничные листы будут оплачивать в полном объёме. С 1 октября самозанятые и представители малого бизнеса смогут брать кредитные каникулы сроком до полугода один раз в пять лет. А жителям Новороссии станет проще оформить документы на недвижимость.

Ещё одно изменение касается конфиската - теперь такие товары можно отправить на гуманитарные цели или на переработку.