В Москву доставили американский истребитель времен Второй мировой

В Москву из Петропавловска-Камчатского доставили истребитель времен Второй мировой войны. Американский "Кингкобра" потерпел крушение в ходе Курильской десантной операции и пролежал на дне озера почти 80 лет.

Самолет, переданный СССР по лендлизу, был обнаружен экспедицией Русского географического общества и Минобороны. Из воды его подняли вертолетом. А для дальнейшей транспортировки использовали гидрографическое судно Тихоокеанского флота.

С Камчатки бортом военно-транспортной авиации американский истребитель доставили в столицу для проведения реставрационных работ. Затем он пополнит экспозицию одного из музеев военно-технической истории.