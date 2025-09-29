NYT: США стремятся отстранить Мадуро от власти

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает шаги по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кампанию возглавляет госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников. По его словам Мадуро – нелегитимный правитель, который занимается контрабандой наркотиков в США.

В Белом доме планируют усилить военное давление на Венесуэлу для достижения цели. Операции, в частности, планируются против лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Тем не менее, план пока еще не одобрен.

При этом венесуэльская оппозиция оказывает поддержку администрации Трампа и прорабатывает план на случай падения власти Мадуро. Она ведет переговоры напрямую с Вашингтоном.

Накануне возле Каракаса развернули зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" производства России для защиты страны от возможного нападения США,