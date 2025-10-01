ВСУ за невыполнение приказов уничтожают сослуживцев дружеским огнем, а потом списывают потери на российские подразделения.

Радиопереговоры противника удалось перехватить разведчикам группировки "Восток", сообщает РИА Новости. Из расшифровки стало понятно, что украинская пехота отказалась выполнять приказ командира проникнуть в Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области. Группа военных попыталась покинуть позиции, но была настигнута дружеским огнем.

"Только отошли, а их соседи наши „минусанули“ по приказу", - следует из расшифровки радиоперехвата.

В нашем Минобороны подчеркнули, что действия ВСУ в очередной раз показывают бесчеловечное отношение украинского командования к своим же подчиненным.

Российские военные взяли Александроград в середине августа. Поэтому заход группы украинских военных в город был бессмысленным.