Мощное землетрясение на Филиппинах: погибли не менее 60 человек

До 60 возросло число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах. Пострадали по меньшей мере 37 человек. И это не окончательные данные.

Спасатели продолжают вести поиски людей и разбирать завалы. Известно, что, в основном, жертвы оказались под обломками спортивного комплекса в провинции Себу. Сейчас в республике перебои с энергоснабжением, стихия повредила линии электропередачи.

Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 6,9, залегал под водой примерно в 20 километрах от побережья островного государства. Была объявлена угроза цунами, сейчас она отменена.