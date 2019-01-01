Правительство США прекратило работу

Конгресс США так и не смог принять бюджет до установленного срока. В результате случился шатдаун: федеральное правительство официально прекратило работу.

Сотни тысяч государственных служащих отправлены в неоплачиваемый отпуск. При этом сотрудники службы жизнеобеспечения продолжают работать – не имея никакой гарантии своевременных выплат за свой труд.

Это первый шатдаун с 2019 года, отмечает CNN. Перспективы завершения кризиса весьма туманны. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в срыве финансирования. Сенат еще продолжит голосование по этому вопросу. Республиканцы настаивают на продлении текущего бюджета, а демократы за свою поддержку требуют серьезных уступок.