Павел Дуров раскрыл правду: "Я и сам толком не знаю, сколько у меня детей"

Павел Дуров аж четыре часа общался с Лексом Фридманом, затронув самые разные темы. В том числе он откровенно рассказал про донорство спермы и о наследстве, которое намерен оставить всем своим детям.

"Правда в том, что я и сам толком не знаю, сколько именно у меня биологических детей", - признался Павел Дуров.

Еще 15 лет назад он начал сдавать свой биоматериал. А все началось с того, что однажды друг попросил его стать донором, поскольку они с супругой мечтали о ребенке, но у них не получалось его зачать. Вначале Павел счел эту просьбу нелепой, но затем согласился. Более того, погрузившись в тему, он понял, что это серьезная проблема, и тогда Дуров решил помочь многим семьям, оказавшимся в аналогичной ситуации.

Также предприниматель сообщил, что, когда он сообщил, что намерен оставить наследство всем своим детям, даже тем, кто появился на свет благодаря его донорству, то получил множество отзывов от людей, назвавших себя его отпрысками, и кучу забавных просьб об усыновлении.

"Мемы были бесценны", — признался Дуров.

При этом Павел подчеркнул, что дети получат наследство не слишком рано. Он пояснил, что избыток негативно влияет на детей, особенно на мальчиков, отбивая мотивацию и силу воли. "Это риск, но я решил, что разумней будет разделить это огромное богатство между сотней или более людей. Так сумма не будет заоблачной для каждого отдельного потомка. Хотя, конечно, даже в этом случае речь идет о многих миллионах на каждого ребенка", - заключил основатель Telegram.