Варшава отказалась выполнять требования Владимира Зеленского и закрывать Балтийское море. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet. Он пояснил, что такие решения не принимаются из-за слов какого-либо лидера, поскольку проводят к конкретным социальным и экономическим эффектам.

Зеленский ранее потребовал закрыть Балтийское море из-за якобы существующего "теневого флота" России. Навроцкий подчеркнул, что он лично, совместно с президентами стран Балтии и Бюро национальной безопасности, контролирует ситуацию.

По словам польского лидера, решение о закрытии моря будет приниматься совместно с главой бюро Славомиром Ценцкевичем. Варшава 19 сентября обвинила Россию в "нарушении зоны безопасности" в Балтийском море. Однако, как обычно, никаких доказательств приграничная служба Польши не привела.