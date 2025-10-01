Полиция блокировала район Мюнхена после сообщений о взрывах

Взрывы прогремели в Мюнхене, на место происшествия прибыли полиция и эксттренные службы. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на немецкую газету Bild, большое количество полицейских и пожарных находятся на Лерхенауэр-штрассе.

В среду утром полиция и пожарные в большом количестве дежурили вдоль мюнхенской магистрали Лерхенауэр Штрассе. Власти заявили, что в настоящее время опасности для населения города, известном своим фестивалем Октоберфест, нет.

Дорога была полностью перекрыта из-за масштабных операций полиции и пожарных. По данным немецких СМИ, были слышны взрывы и выстрелы, позже найдено одно тело и у одного человека были огнестрельные ранения. По последним данным, взрывное устройство привел в действие мужчина в доме своих родителей.