ВС России минувшей ночью нанесли удар по территории судоремонтного завода в Измаиле Одесской области. Цель удара — портовая инфраструктура, задействованная для подготовки флота. Судоремонтный завод играет ключевую роль: здесь восстанавливают катера, модернизируют их под стандарты НАТО и готовят экипажи, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщиков, ранее на завод прибыли со стороны Румынии несколько военных катеров темного цвета. Кроме того, на предприятии занимаются переоборудованием украинских сторожевых катеров для выполнения боевых задач.

Эксперт отмечает, что удар по этому объекту замедляет боевую готовность флота и ограничивает возможности по контролю и обороне акватории. Появление иностранных катеров и их подготовка к выполнению боевых задач указывает на активное расширение возможностей НАТО в регионе. А уничтожение таких объектов снижает потенциальное давление альянса на Черноморскую линию коммуникаций.