Сотни мощных взрывов ночью и рано утром прогремели в крупных городах Украины. Пожары вспыхнули в Харьковской области. Как сообщают местные СМИ, целью стала теплоэлектроцентраль №5, которая подпитывала объекты военно-промышленного комплекса. Также поражена воинская часть, где проходили подготовку боевики ВСУ. Кроме того, детонации зафиксированы в Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях. Уничтожены резервуары горючего и ЖД-составы с топливом. Как подчёркивали в Минобороны, военные объекты противника ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре.

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике. Операторы БПЛА держали на контроле ситуацию с воздуха и выявляли огневые точки. Все координаты незамедлительно передавали артиллеристам, которые молниеносно один за одним мощными ударами уничтожили все укрытия противника.

1 октября – День Сухопутных войск. И в свой профессиональный праздник отличились экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад". Они уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.

Расчёт РСЗО "Град" группировки "Восток" серией залпов отрезал противнику пути подвоза боеприпасов и подкрепления возле Николаевки Днепропетровской области. С воздуха огонь корректировали операторы БПЛА. В результате противник не только остался без подкрепления, но и не досчитался опорного пункта и нескольких десятков военнослужащих.

Наши разведчики перехватили радиопереговоры противника, в которых открылось истинное лицо военного командования ВСУ. Из расшифровки стало понятно, что пехота отказалась выполнять приказ нового командира - проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области. Солдаты покинули позиции, после чего их уничтожили дружеским огнём свои же. А командование приказало списать потери на российских военнослужащих.

А в наших тыловых районах активно готовят мотострелков. Это полигон группировки войск "Центр". Бойцы проходят практическую подготовку и боевое слаживание. В ходе подготовки отрабатывали навыки передвижения на местности, штурм опорных пунктов, уничтожение наблюдательных постов и действия в маневренной обороне.