Шатдаун в США: причины и последствия политического кризиса

В США приостановлена деятельность многих федеральных учреждений и программ, на работу вынужденно не вышли тысячи госслужащих. В Америке наступил так называемый шатдаун - временное прекращение финансирования правительства, которое грозит параличом во многих сферах экономики. Причина происходящего - неспособность конгресса согласовать бюджет на новый финансовый год. Республиканцы и демократы до последнего пытались выдвигать свои версии законопроекта, но в итоге так и не договорились.

Подробнее – в репортаже