Испанская Ибица переживает сильнейшее наводнение

Стихийное бедствие обрушилось на испанскую Ибицу. На острове бушует наводнение, вызванное проливными дождями. За считаные часы выпало 180 миллиметров осадков.

По улицам текут мутные грязевые потоки. Первые этажи зданий затопило. Машины по крышу в воде. Многие жители оказались заблокированы в транспортных средствах и собственных домах.

Спасатели выезжали на вызовы почти полторы сотни раз. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие. Отмечаются перебои с энергоснабжением. Своими силами местные экстренные службы не справляются. Власти были вынуждены обратиться за помощью к военным.

На данный момент уровень погодной опасности понизили с красного до оранжевого, но ситуация по-прежнему сложная.