Собянин и Греф обсудили роль инноваций в развитии мегаполисов

Свыше четырёх тысяч человек из двух десятков стран собрались на территории умного города "СберСити" в Рублёво-Архангельском, чтобы принять участие в Московском саммите стартапов.

Международное событие посвящено технологическому предпринимательству и инновациям. Среди участников - представители органов власти, а также некоммерческие организации, корпорации и инвесторы. В деловой программе запланировано свыше 60 сессий. Перед собравшимися выступят более 150 экспертов.

Среди ключевых тем - международное сотрудничество и макротренды, построение команд и масштабирование компаний, влияние искусственного интеллекта и перспективы развития рынка. Роль инноваций в развитии мегаполисов обсудили председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Высокотехнологичное производство - это сердцевина, ось вокруг которой вращается огромное количество различных сфер. Это инновации, это внедрение, это наука, это образование. И если этой сердцевины нет, но вокруг ничего нет. Вокруг пустыня. Мы же не можем жить одними кафе, ресторанами или развлекаловками. Нужна технологическая основа нашей страны. Высоких технологий, независимых технологий, которые составляют значительную основу и мощь и города, и нашей страны", - отметил Собянин.

"В этом году благодаря тому, что мы это делаем вместе с правительством Москвы, качество ребят, качество стартапов и широта охвата их значительно выше. Плюс, подавляющее большинство из них используют технологии ИИ. И это огромное вдохновение для всех тех, кто занимается развитием технологий", - сообщил Греф.