Число желающих заключить контракты с Минобороны продолжает расти

Подготовка бойцов, инженеров, операторов дронов и медиков - по самым высоким стандартам. В российских регионах растёт число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту. Специалисты из элитных подразделений помогут выбрать профессию и обучат необходимым навыкам.

Любая техника, которую Юрий Рябцев чинил в мастерской, теперь работает как часы. На линии боевого соприкосновения ему цены не будет. Дома ждут мама, жена и двое детей.

Каждый из этих людей пришел сюда, чтобы защитить страну и близких. Сильный и выносливый Станислав Бейгул увлекался гиревым спортом и строил дома. Решение служить по контракту поддержали мама и любимая женщина.

Артиллеристы, строители, водители и мастера на все руки. На военной службе пригодятся все специальности. Боевой опыт приветствуется, но не будет решающим.

"По сравнению с прошлым годом, людей все больше и больше. Каждый чувствует свой долг перед Родиной", - отметил Игорь Дроздецкий, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

За плечами Антона Бывалова - срочная служба на флоте. И мужское желание - стать опорой семье. И примером для подражания. "Серьезные должны быть мужчины. Сердце должно звать Родину защищать, по-другому никак. Кто, если не мы?" – говорит она.

Государство поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Петербурге это миллион 600 тысяч. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей.

Узнать все о военной службе по контракту сейчас можно на порталах госуслуг или Министерства обороны. А в Петербурге в каждом районе есть еще и инфопункты. Там проходят медосвидетельствование и заполняют анкеты.

А дальше - автобус, вокзал и боевое слаживание. Уезжают со спокойной душой. Пока добровольцы не вернутся домой, о их близких будут заботиться. Мер социальной поддержки каждый год становится все больше.