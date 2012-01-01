В Крыму на предприятии наладили круглогодичное производство грибов

Семейные традиции, современные технологии и господдержка - как залог успеха в агробизнесе. В Крыму реализуют программу развития сельского хозяйства. На одном из предприятий наладили круглогодичное производство грибов. В месяц выпускают более тонны продукции. А благодаря субсидиям планируют существенно нарастить объемы.

Плотные пучки мясистых грибов - словно гроздья винограда. Вешенки одна к одной – самое время собирать урожай. Эта небольшая ферма – семейный бизнес. Братья Джалиловы и их сыновья выращивают грибы с 2012 года. Начали с шампиньонов у себя на участке, но конкуренция оказалась высокой, тогда перешли на вешенки.

"Попали на одну ферму, увидели, заинтересовались, попросились. Люди пошли нам на встречу, пустили. Я там работал, учился, все записывал, потом приехал домой, рассказал детям, брату, с семьёй собрались, пообщались и решили заняться серьёзным производством грибов", - рассказал Марлен Джалилов, глава крестьянско-фермерского хозяйства Асс.

Для серьезного производства понадобились серьезные вложения. 5 лет назад семья продала дом в Симферополе и две машины. Купили землю и своими руками построили комплекс для выращивания грибов.

В камере роста температура, влажность и даже запах - как в осеннем лесу. Разве что в этих мешках субстрат не из перегнивших листьев, а из соломы ячменя, пшеницы и люцерки. Сверху стоит распылитель воды, получается что-то вроде тумана. Грибы растут быстро, уже через 22 дня вот такие гроздья весом до килограмма, а на их месте через 7 дней появляется второй урожай.

Вешенки неприхотливые. Растут даже в опилках. Производство безотходное. Джалиловы договорились с фермерами - берут у них солому, а после цикла выращивания грибов возвращают ее на поля в виде компоста. Самая затратная часть - мицелий, корни грибов – их получают по параллельному импорту из Европы, а дальше дело техники.

В этом году предприятие получило грант - 15 миллионов рублей. Хватит, чтобы построить еще 3 камеры роста и увеличить урожайность. "На данный момент мы производим порядка 1200 кг в месяц, к 2030 году это будет порядка 15 тонн гриба в месяц", - сообщил Осман Джалилов, глава крестьянско-фермерского хозяйства Асс.

Грант "Развитие семейных ферм" – государственная программа, действует по всей стране. За счет субсидии можно оплатить до 60% затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования, ремонт или строительство помещений.

"Самый основной критерий отбора, чтобы крестьянско-фермерское хозяйство было у нас зарегистрировано на территории Крыма, чтобы осуществляло свою деятельность более года, и чтобы земельные участки у них были в собственности или же в пользовании", - рассказала Оксана Губернаторова, первый заместитель министра сельского хозяйства РК.

На поддержку могут рассчитывать самые разные производства - крафтовые сыры, фруктовые чипсы, выращивание мидий и грибов. За 5 лет программы подобный грант на полуострове уже получили более 30 семейных ферм.