Собянин: За 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов

В Москве за десять лет благоустроили территории около 450 объектов транспорта: станций метро и МЦД, московских городских вокзалов.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, на смену узким дорожкам приходят удобные тротуары. Появляются организованные парковочные пространства, а также современное освещение, лавочки и озеленённые места отдыха. Так, возле станции метро БКЛ "Сокольники" благоустроили небольшой транзитный сквер с прогулочными дорожками и качелями.

На улице Новотетёрки рядом со станцией Кусково четвёртого диаметра оборудовали спорткластер с памп-треком и скейт-парком, площадки для стритбола и волейбола. По словам мэра, в этом году запланировано благоустройство свыше сорока подобных территорий, общей площадью свыше 350 гектаров.