Британская принцесса Анна погостила у Зеленского

Неожиданный визит в Киев совершила сестра короля Великобритании Карла III. Принцесса Анна прибыла в Киев 30 сентября, сообщило украинское агентство ТСН.

Визит заранее не анонсировался. По данным агентства, принцесса встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.

Сестра британского короля посетила детский мемориал, а также Центр защиты прав детей. Он был создан для поддержки молодых людей, пострадавших от войны. Отмечается, что это уже второй визит представителя британской монархии в Киев. Недавно в украинской столице побывал племянник принцессы Анны - принц Гарри.