Подростков из четырёх регионов России обвинили в терроризме

Сотрудники СК и ФСБ задержали шесть подростков из Башкирии, Брянска, Оренбургской и Челябинской областей по статьям о терроризме.

Дети попали "под негативное воздействие извне в приложениях для обмена сообщениями" , сообщили в Следственном комитете. Большинству из них уже предъявлено обвинение.

В Башкирии 14-летняя девочка распространяла материалы о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска. В Оренбурге 15-летний парень вступил в ряды запрещенной в России организации и планировал устроить поджоги. В Брянске несовершеннолетний публиковал видео с пропагандой и оправданием запрещённой террористической организации. В Челябинске трое детей пытались поджечь релейный шкаф.

В ФСБ добавили, что служба пресекла деятельность 59 администраторов каналов и чатов в Telegram за распространение идей неонацизма и терроризма среди молодежи. В 75 регионах приняты меры к администраторам ресурсов для пресечения идей насилия и суицида среди молодежи.

Кроме того, спецслужба задержала 5 россиян, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле.