Маленький сын блогера Лерчек попал в больницу

Трехлетний сын блогеров Артема и Валерии Чекалиных Лев играл с братом дома и уронил на себя стол. От удара у малыша оказались повреждены легкие, образовался пневмоторакс.

Лерчек получила разрешение по этому поводу выйти из-под домашнего ареста и срочно повезла сына в больницу. Сотрудники ДПС помогли встревоженной матери миновать сильную пробку на Новорижском шоссе.

Мальчику успешно провели операцию, поставили дренаж легких, который удалили через пару дней. Сейчас жизнь ребенка вне опасности, но он пока остается в больнице, сообщает SHOT.

К слову, у самой Лерчек также обнаружились проблемы со здоровьем. Адвокаты блогерши заявили, что на фоне домашнего ареста у нее обострились "женские заболевания". "Скорая" якобы приезжает регулярно, но полноценную помощь дома оказать невозможно. Кроме того, врачи нашли у Лерчек неврому Мортона — доброкачественное утолщение нерва стопы. К тому же блогер жалуется на сильные зубные боли.

А еще Чекалиной требуется операция и ежегодный гормональный укол. Процедуру, которую должны проводить в стерильных условиях, ей сделали прямо дома, сообщает "Звездец какой-то".