Глава совета депутатов Новой Каховки тяжело ранен при атаке БПЛА

Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника "Баба Яга".

Пострадавших сейчас в больнице, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Валерий Павлович - человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и во всей области. Он долгое время возглавлял город, вел новокаховчан за собой во времена самых тяжелых испытаний", - написал он в своем telegram-канале.

При атаке ВСУ также пострадали два мирных жителя, сообщили в пресс-службе губернатора.

UPD (11:15 мск): Владимир Сальдо сообщил о смерти Владимира Леонтьева в больнице от полученных ранений. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким политика.