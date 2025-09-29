Степаненко готовится побить Кадышеву

Ушедшая в тень после скандального развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко внезапно стала восходящей звездой в социальных сетях. Отрывки ее выступлений набирают миллионы просмотров. 72-летнюю артистку уже называют "иконой юмора" и прочат ей вторую волну популярности, как Надежде Кадышевой в шоу-бизнесе.

Особенно "заходят" монологи Елены Степаненко, в которых она рассказывает о курьезах супружеской жизни и разыгрывает забавные сценки, где остроумные и находчивые жены всегда оставляют в дураках недалеких и скупых мужей, отмечает Лента.ру. Эти ролики набрали миллионы просмотров.

Примечательно, что в комментариях многие пользователи высказали уверенность, что бывший муж Елены Степаненко, юморист Евгений Петросян кусает локти, что потерял такую женщину. Напомним, что артист развелся с супругой спустя более 30 лет брака, когда встретил молодую Татьяну Брухунову. Сейчас Петросян вместе с новой избранницей воспитывают сына Вагана и дочь Матильду.