Киев сильно огорчили новостями о ракетах Tomahawk

Даже если Киев получит крылатые ракеты Tomahawk, он едва ли сможет их использовать. Причины чисто технического порядка, заявила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана.

Как пояснила эксперт изданию Responsible Statecraft, ракеты Tomahawk могут запускаться с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon. Однако Украина не обладает ни одним из перечисленных видов вооружения и практически не имеет шансов их приобрести.

Профессор приходит к заключению, что в такой ситуации передача или продажа ракет Tomahawk Киеву - без необходимых средств их запуска - будет бессмысленной. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках Tomahawk Киеву будет принимать президент США Дональд Трамп и этот вопрос обсуждается в американской администрации.