В екатеринбургской школе 12 детей отравились неизвестным порошком

В Екатеринбурге госпитализировали 12 пятиклассников с отравлением неизвестным веществом.

Инцидент произошел в лицее №159. Школьники почувствовали недомогание перед уроком физкультуры, сообщили в региональной прокуратуре.

Дети пожаловались на головокружение, боли, учащенное сердцебиение и тошноту. К школе приехали скорая помощь и полиция. Пострадавших отвезли в больницу, они в удовлетворительном состоянии.

Начата проверка. По словам школьников, пятиклассники рассыпали неизвестный порошок в раздевалке и якобы нанюхались паров. Telegram-канал SHOT пишет, что перед уроком ученик рассыпал предтрен Psychotic - сильнодействующий стимулятор, который предназначен для опытных спортсменов.