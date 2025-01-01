Крупные партии ядовитого чая обнаружил Роспотребнадзор в России

Проверки, проведенные сотрудниками Роспотребнадзора и Россельхознадзора, выявили за восемь месяцев 2025 года более 111 тонн ядовитого чая. В продукции обнаружены пестициды.

Как пишут "Известия", эксперты исследовали более 57 тысяч проб чайной продукции. Нарушения выявлены у нескольких крупных брендов. В частности, речь идет о торговых марках Tess, Greenfield, "Русская чайная компания", "Золотая чаша" и "Беседа".

Опасные ядохимикаты были обнаружены в продукции крупнейших в стране производителей — в том числе "Универсальных пищевых технологий", "Объединенной чайной компании" и "Рязанской чаеразвесочной фабрики". Генпрокуратура, правительство и Минсельхоз уже получили обращения с требованием привлечь нарушителей к ответственности. Опасная продукция уже изъята с прилавков.