Известный ведущий больно ударил Петросяна: всему виной Брухунова

16 сентября Евгению Петросяну исполнилось 80 лет. Молодая супруга Татьяна Брухунова решила устроить юмористу сюрприз, организовав отдых за городом в роскошной усадьбе.

На четыре дня жена юмориста арендовала дом "Графский" в усадьбе "Времена года", расположенной в деревне Наговье на живописном ледниковом озере. Артист с сыном рыбачили с частного пирса, собирали грибы, а его жена и дочь наслаждались видами, попивая чай на террасе.

Юбилей прошел тихо, без фейерверков, концертов и съемок. Петросян встретил 80-летие с самыми близкими.

Не остался в стороне от круглой даты мэтра известный журналист, ведущий, шоумен Отар Кушанашвили. В своей передаче "Каково?!" он поздравил Евгения Петросяна. Вот только сделал он это в своей фирменной манере. Осыпав комплиментами артиста, телеведущий прошелся по его молодой супруге.

"Вам не повезло с юной женой, но это не значит, что вы плохой человек. Вы замечательный — предтеча многих, кто сейчас на вашем имени топчется", - в своем стиле объявил Кушанашвили, обращаясь к Петросяну.

В результате в Сети теперь одни пользователи высказали мнение, что таким поздравлением Отар больно ударил артиста, а другие сочли, что шоумен просто отметил достижения юмориста.

"Я исполнен благоговения к вам, Евгений Ваганович. Говорю об этом на полном серьезе, пока снова не прочел какую-нибудь новость из жизни вашей супруги", - не унимался журналист.

Тем не менее, многие интернет-пользователи высказали мнение, что женитьба на Татьяне Брухуновой пошла на пользу Евгению Петросяну. В последнее время артист ведет активный образ жизни, много путешествует и работает, придумывает новые программы и составляет свежий репертуар. Кроме того, многочисленные поклонники обратили внимание на новый стиль Евгения Петросяна в одежде. Теперь, считают фанаты, артист всегда как с иголочки и очень моден. Фанаты убеждены, что таким чудесным образом повлияла на Петросяна любовь к Брухуновой.