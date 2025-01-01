Брак Николь Кидман и Кита Урбана рухнул из-за измены

Накануне, 30 сентября, стало известно о разводе голливудской актрисы Николь Кидман и кантри-певца Кита Урбана спустя 19 лет брака.

Сообщается, что инициатором стала известная артистка. Именно Кидман подала документы в суд. Теперь ей предстоит долгий и, не исключено, громкий бракоразводный процесс. Как утверждают в близком окружении, со стороны казавшийся идеальным брак рухнул из-за измены, передает Daily Mail.

Якобы Кит Урбан закрутил роман с молодой красоткой из мира шоу-бизнеса, и об этом "судачит весь Нэшвилл". "Все признаки указывают на то, что Кит встречается с другой женщиной. Скажем так, Николь не оспаривает это, но все еще находится в шоке от этой новости", - сообщил инсайдер.

Однако Кидман нашла в себе силы договориться с мужем-изменщиком. В частности, именно она станет основным опекуном 17-летней Сандей и 14-летней Фейт. Кит Урбан сможет видеться с дочками 59 дней в год, среди которых всего два праздника - День Благодарения и День отца. Алименты никто никому не должен, передает The Guardian.

Что касается совместного имущества пары, то оно будет разделено поровну между артистами. При этом каждый из супругов сохранит за собой те вещи, которыми владеет официально, а также авторские права и гонорары за работу.