Появились подробности масштабной операции силовых ведомств в регионах

В российских регионах задержаны десятки администраторов деструктивных интернет-ресурсов, которые распространяли идеологии насилия и суицида среди молодёжи. Совместную масштабную операцию провели сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии. Также силовые структуры задержали радикалов, причастных к подготовке массовых убийств и терактов на объектах транспорта. Найдена символика нацистов и пропагандистские материалы украинских экстремистов.

15-летнего подростка из Брянска в международную террористическую организацию вовлёк незнакомец в мессенджере, обещая щедрое денежное вознаграждение. Задания - совершать поджоги, рисовать нацистские граффити, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины. Денег несовершеннолетний, само собой, не получил. А вот уголовная ответственность наступила очень скоро.

ФСБ, МВД, Следственный комитет и Росгвардия провели масштабную совместную операцию против распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи в 75 регионах России. В отношении более 300 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов провели профилактические мероприятия. Пресекли деятельность десятков телеграм-каналов и чатов, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию. Задержали пятеро россиян, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также троих подростков из Челябинской области, которые планировали совершить теракт на железной дороге.

В ФСБ напоминают: украинские спецслужбы активно вербуют россиян, в том числе молодёжь, через мессенджеры. Схема стандартная. Сначала злоумышленники входят в доверие, затем обещают золотые горы. Всё выглядит, как игра. Однако жестокие преступления планируют в реальности.

Вербуют и девушек. Так, в августе этого года 14-летняя жительница Башкортостана в личной переписке призывала к участию в терактах, в том числе массовых убийствах в образовательных учреждениях.

Сейчас все задержанные находятся под стражей или домашним арестом. Против них возбудили уголовные дела по статьям “приготовление к теракту”, “незаконное хранение взрывчатых веществ”, “публичные призывы к экстремизму” и “участие в террористической организации”. За них предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы, а в некоторых случаях - пожизненное лишение свободы.