Водитель автобуса в Омске протащил 5-летнего ребенка по асфальту

Чрезвычайное происшествие в Омске. Невнимательность водителя общественного транспорта едва не стоила жизни ребенку. Автобус протащил по асфальту пятилетнего мальчика.

Мужчина захлопнул двери прямо перед лицом матери и ее сына. Они только подбежали к салону, и дошкольник успел поставить ногу на подножку. Ее зажало, и машина тронулась.

Упавшего ребенка волокло по дороге. Всё это время женщина и пассажиры автобуса пытались привлечь внимание водителя, но он не реагировал. Врачи констатировали у мальчика многочисленные ушибы. Полиция проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело.