ВС России продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

Военкоры уточнили, что Вербовое взяли штурмовики 37 гвардейской бригады группировки "Восток". Для этого им пришлось преодолеть более 4 километров территорий, подконтрольных ВСУ.

В результате боев за Вербовое под контроль российских войск перешло свыше 10 квадратных километров территории. Подразделения ВС России зачистили населенный пункт и развернули в Вербовом российские флаги.