Собянин: Ушедший из Москвы бизнес возвращается из-за квалифицированных кадров

Предприятия, ушедшие из Москвы, возвращаются в столицу. Причина - высококвалифицированные кадры, которых сложно найти в других регионах. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин. Мэр принял участие в международном саммите по технологическому предпринимательству и инновациям. Во что готов вкладываться бизнес в столице?

Технологическое предпринимательство и инновации. Вот главные темы первого саммита Moscow Startup. На выставочной площадке молодые и состоявшиеся компании, которые уже доказали необходимость своих продуктов на рынке. Всем без исключения нужны инвестиции, чтобы развиваться дальше.

Поэтому участие в мероприятии - это отличный шанс для инженеров и ученых. Главное, конечно, заинтересовать тех, кто готов вложить свои деньги в развитие проектов. Это подводный роботехнический комплекс. Компания уже протестировала его в реальных условиях на одной из российских ГЭС и готова к мелкосерийному производству.

"Подводная часть, которая находится под водой. Может инспектировать подводные гидротехнические сооружения, опоры мостов, плотины, дамбы, прилегающие территории к этим дамбам", - пояснил Павел Тамков, генеральный директор.

Все, что видит машина, отображается на наземной станции, которая умещается вот в таком чемодане. Проектом уже заинтересовались нефтегазовые компании. А это уже другая важная разработка – мини-лаборатория по поиску раковых клеток.

"Особенность нашего онкомаркера в том, что он является мультикансерным. То есть он выявляет сигналы просто о том, что в организме большое количество низкодифференцированных клеток. А это характерно в том числе и для рака", - рассказал Сергей Цукан, директор по развитию проекта по раннему онкопоиску.

Но эта разработка помогает правильно оценить результаты и поймать коварную болезнь на самом раннем этапе. Две большие экосистемы Сбера и правительства Москвы объединились для одной цели - для поддержки развития технологичных проектов. В рамках Moscow Startup Summit инвесторы будут выбирать стартапы для финансирования.

"Вся программа поддержки и мер развития, которые Москва предлагает - она ориентирована в первую очередь на эти компании. Это компании науки, те, кто ведут исследования, разработки. Промышленность, которая выпускает продукцию и, конечно же, наши айтишники, которые разрабатывают самое современное программное обеспечение", - отметила Кристина Кострома, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В Москве таких компаний с каждым годом становится все больше. Ведь столице нельзя останавливаться в развитии, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Миссия такая, которая требует, чтобы город был лучшим городом нашей планеты, а так как планка у всех поднимается, то и мы поднимаем. А в прикладном смысле, в прикладной нашей жизни, ну, вы спросите москвичей, довольны ли они своим городом? 60% скажут, нет, недовольны. Потому что все, что ты делаешь - к этому быстро привыкают, запрос увеличивается. Чем больше ты делаешь, тем больше запросная позиция, и это тебя двигает лучше, чем скоростной лифт", - рассказал Собянин.

Но это рецепт далеко не для всех регионов. Сергей Собянин это знает не понаслышке. В его истории управленца есть абсолютно противоположные истории:

"У меня был такой пример в Тюмени, когда я пришел работать: полная разруха, не было ливневой канализации, на машине было проехать сложно даже по центральной улице. Я две улицы благоустроил, прошло 30 лет, а меня помнят с благодарностью. Такая методика тоже существует, но это не для Москвы".

В Москве же есть тенденция возвращения индустриальных предприятий. Причина, пояснил мэр, высококвалифицированные кадры, которые сложно найти в других регионах. Бизнес, который когда-то ушел, возвращается, потому что в столице не только подходящая инфраструктура, но и дешевые цены на землю. Москва вовсю использует и искусственный интеллект.

Саммит - международный. Механизмы поддержки талантливых разработчиков и успешные практики внедрения современных решений в течение двух дней будут обсуждать эксперты из 25 стран.