В Новопушкинском сквере ко Дню старшего поколения открыли арт-объект

Сегодня день старшего поколения. В Новопушкинском сквере открыли арт-объект. Инсталляция стала частью проекта "Скажи спасибо старшим", которую организовало "Московское долголетие".

Огромная фигура фиолетового кота с клубком шерсти. Примостился питомец, как водится, у телевизора, на экране которого вместо программ транслируют теплые пожелания москвичей своим бабушкам и дедушкам. Написать добрые слова может любой желающий. Но это далеко не все мероприятия на сегодня.

"Командой проекта "Московское долголетие" в этот прекрасный день разработано 15 уникальных маршрутов, для того, чтобы всей семьёй можно было полезно провести время, используя наши маршруты и, конечно, сделать 6 тысяч шагов", - отметил Левон Авшарян, начальник управления стратегии долголетия и специальных проектов Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.