В "Сколково" изобрели метод выявления психических заболеваний по крови

Обнаружить наличие болезни по "молекулярным следам". И ликвидировать её на ранней стадии. Такой план-перехват разработали нейробиологи "Сколково". Они изобрели метод, который выявляет психическое заболевание с помощью анализа крови.

В супермощном холодильнике при минус 80 градусов хранится плазма крови, которую ученым из Инновационного центра "Сколково" удается превращать в объективный ключ к диагностике самых загадочных болезней человеческой психики - шизофрении и большого депрессивного расстройства.

"Множество исследований проводятся. Люди пытаются найти биомаркеры психических расстройств, потому что, безусловно, это очень полезный инструмент и очень удобный, потому что кровь удобно брать", - рассказала Анастасия Голубова, аспирантка Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха.

Исследователи обнаружили, что серьезные психические расстройства оставляют в крови специфические "молекулярные следы" — изменения в уровнях липидов (особых жирах) в плазме крови.

"И надо сказать, что сложность таких исследований с людьми из плазмы крови в том, что это достаточно вариабельные данные. Там много каких-то факторов. Например, питание, режим сна. В общем, много разных факторов, которые в целом, учитывать даже при всем желании может быть очень сложно. И подход, который мы используем, очень универсальный и он очень достоверный", - говорит Анна Ткачев, научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха.

Ученые из "Сколково" проанализировали большую группу пациентов - сотни больных с подтвержденной шизофренией, депрессией и здоровых людей из двух городов - Москвы и Уфы. На основе этих данных был разработан математический алгоритм, который помогает не только выявить наличие психического расстройства, но и отличает шизофрению от депрессии. Это в будущем может дать российским психиатрам первый объективный инструмент диагностики. Ведь сейчас врач может поставить диагноз только на основе беседы с пациентом и оценки его симптомов.

Для анализа образцы крови сначала специальным образом готовят - из плазмы выделяют липиды. А само исследование в масс-спектрометре занимает всего три минуты. Это, например, липидный профиль больного с посттравматическим стрессовым расстройством - это новый этап исследования.

Ученые углубляют свою работу. В планах на ближайшее время - выявить молекулярные "портреты" биполярного расстройства и деменции. Это в будущем позволит врачам выявлять заболевания до того, как расстройство станет очевидным.