На вокзале в Москве у спящего мужчины украли чемодан с 1 млн рублей

Чемодан с миллионом рублей украли у мужчины на Ярославском вокзале сегодня. Инцидент произошел у касс дальнего следования, когда потерпевший задремал на сидениях.

Двое мужчин подошли к спящему и похитили его чемодан. После воры покинули столицу на поезде. Проснувшись и обнаружив пропажу, пострадавший обратился в органы.

Сотрудникам транспортной полиции с помощью коллег из Ярославля и Калуги удалось задержать преступников. Ворами оказались 52- летний приезжий из Красноярска и 45-летний житель Пермского края. Неудачливых воров заключили под стражу, а багаж с миллионом рублей вернули хозяину.