Два арочных грота в усадьбе Кузьминки открыли после реставрации

Украшение усадьбы Кузьминки. Два арочных грота - первые из всех объектов открыты после реставрации. Они появились здесь в начале XIX века. Созданы по проекту известного архитектора Доменико Жилярди, в то время он много строил в Москве.

Повезло и "Кузьминкам" - "Подмосковному Версалю", принадлежавшему тогда князьям Голицыным. Гроты в 18-19 веках вообще довольно модное садово-парковое сооружение. Одни служили местом уединения, в других - устраивали спектакли. Но в этой усадьбе у них особое предназначение. Дело в том, что расположены они напротив еще одного шедевра Жилярди - Конного двора и находившегося там музыкального павильона. Где обычно играл оркестр.

"Музыку было хорошо слышно по всему парку, но самое прекрасное место, идеальная точка, где можно было слушать эту музыку, это были гроты. Здесь замечательно распространяется звук. И можно слышать музыку в таком мягком исполнении и в то время достаточно громко", - рассказала Мария Борисова, главный хранитель музейных предметов музея-заповедника Кузьминки-Люблино.

Последняя реставрация гротов проводилась больше 20 лет назад. За это время часть белокаменных элементов была совсем утрачена, другие нуждались в восстановлении.

"Специалисты проделали большую работу по их расчистке, устройству гидроизоляции, дренажной системы, приведению в порядок кладки из кирпича и белого камня, а также оштукатуриванию стен и потолка гротов. В ходе реставрации потребовалось расчистить каменную декоративную облицовку, заменить металлические ограждения", - пояснил Антон Курносов, начальник управления специальных городских объектов департамента культурного наследия Москвы.

Но не только гроты. На свои места на изящном Арочном мосту уже вернулись исторические фонари и поддерживающие их мифические грифоны. Эти "стражи усадьбы" отлиты из чугуна. Мастера освободили их от старой краски и грязи, восстановили утраты.

И масштабная реставрация продолжается. Сейчас она ведётся еще на десяти объектах. А поскольку усадьба Кузьминки - самая большая в Москве по количеству исторических памятников, в ее ансамбле свыше 40 объектов культурного наследия, то работы впереди еще очень много. Завершить её планируют в 2027-м году.