На Крымском валу открылась выставка, посвященная художникам Ткачевым

На Крымском валу открылась выставка, посвящённая братьям Ткачёвым - талантливым советским художникам, создавшим уникальный творческий союз.

70 лет они писали "в четыре руки", не соперничая, а дополняя друг друга. На полотнах - человеческие истории. Каждая выполнена настолько мастерски, что зритель полностью погружается в жизнь героев.

Портреты, пейзажи, жанровые зарисовки, этюды посвящены русской деревне. Именно эта тема стала для Ткачёвых знаковой.

"Они сами родились в деревне Чучуновка Брянской области. Деревенский быт и нравы были им очень близки, это была часть их жизни. И поэтому, став профессиональными художниками, они часто обращались к этой теме, пытались рассказать широкому зрителю и про исторические события, и про сегодняшний день", - отметила Анна Маполис, старший научный сотрудник Третьяковской галереи, куратор расширенной экспозиции.