Минпромторг опубликовал список авто, пригодных для такси

Минпромторг рекомендовал шесть отечественных марок автомобилей для закупок.
В первичный список вошли более 20 моделей шести российских брендов, соответствующих требованиям закона о локализации.
• LADA Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus;
• МОСКВИЧ, 3, Зе, 6 и 8;
• УАЗ Патриот и Хантер;
• Niva Legend и Travel;
• EVOLUTE I-PRO, JOY, SKY, JET и SPACE;
• VOYAH Free, Dream и Passion;
• SOLLERS SP7.
в перечне есть седаны, кроссоверы, внедорожники и семиместные модели. Также наряду с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания присутствуют гибриды и электромобили. Список еще не окончательный, его будут дорабатывать по мере появления новых локализованных моделей"
Закон о локализации такси вступит в силу с 1 марта 2026 года.