Минпромторг опубликовал список авто, пригодных для такси

Минпромторг рекомендовал шесть отечественных марок автомобилей для закупок.

В первичный список вошли более 20 моделей шести российских брендов, соответствующих требованиям закона о локализации.

• LADA Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus;

• МОСКВИЧ, 3, Зе, 6 и 8;

• УАЗ Патриот и Хантер;

• Niva Legend и Travel;

• EVOLUTE I-PRO, JOY, SKY, JET и SPACE;

• VOYAH Free, Dream и Passion;

• SOLLERS SP7.

в перечне есть седаны, кроссоверы, внедорожники и семиместные модели. Также наряду с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания присутствуют гибриды и электромобили. Список еще не окончательный, его будут дорабатывать по мере появления новых локализованных моделей"

Закон о локализации такси вступит в силу с 1 марта 2026 года.