Песков предсказал судьбу присвоивших российские активы европейцев

Лица и страны, которые присвоят замороженные российские активы или дивиденды от них, не уйдут от ответственности. Жаждущих завладеть российскими средствами предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил: если кто-то решил незаконно присвоить российскую собственность, активы или воспользоваться дивидендами от этих активов, то они будут подвергнуты судебному преследованию.

Песков отреагировал на последние заявления европейских чиновников. В ЕС снова призвали воспользоваться замороженными российскими активами для помощи Украине, передает ТАСС.