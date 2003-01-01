Следователи раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений в Москве

Сегодня Следственный комитет сообщил о завершении расследования серии уголовных дел об изнасиловании и разбойных нападений в разных округах Москвы, совершенных с 92 по 2003 годы. Почти три десятка преступлений, ранее не раскрытых, были объедены в одно производство, сопоставлены и детально изучены.

Это позволило установить виновность местного жителя. И даже несмотря на то, что мужчина уже около 80 и он ходит с тростью, многие жертвы смогли опознать его. Свою вину мужчина признал. Теперь суд решит какого наказания он заслуживает.