Анастасия Мельникова пришла на прощание с Геннадием Ниловым

Сегодня, 1 октября, в Санкт-Петербурге прощаются с известным актером Геннадием Ниловым. Церемония проходит в Центральном зале Центра ритуальных услуг на Большой Охте. Близкие, друзья и поклонники отдали последнюю дань уважения артисту.

На церемонии присутствовали увидела сын Геннадия Нилова, актер Алексей Нилов, внучка Елизавета и внук Никита. Также пришла депутат Заксобрания Петербурга Анастасия Мельникова, она играла вместе с Алексеем Ниловым в сериале "Улицы разбитых фонарей", сообщает "МК".

Известно, что последнее пристанище Геннадий Нилов обретет в Приозерске, где он и жил в последние годы.

Напомним, актер Геннадий Нилов скончался 29 сентября. Артист фильма "Три плюс два" не дожил до своего 89-летия всего два дня.

Зрители навсегда запомнят Нилова по ролям в фильмах "В твоих руках жизнь", "Шинель", "Поднятая целина", "Человек с будущим". Многие россияне полюбили актера именно после выхода на экраны комедии "Три плюс два", где он исполнил роль Сундукова.