В США назвали первую жертву войны НАТО с Россией

Американские эксперты назвали первую жертву войны НАТО с Россией. Как пишет журнал The National Interest, в случае начала военных действий альянса с Москвой легкой мишенью для российских гиперзвуковых ракет и подлодок станет авианосец Gerald Ford Военно-морских сил США.

Как отмечает обозреватель издания, у Gerald Ford нет реальной защиты от российской подлодки с гиперзвуковым оружием. Несмотря на технологический прогресс великолепных кораблей типа Ford, авианосец может стать первой жертвой.

Издание напоминает, что Gerald Ford - самый дорогой корабль ВМС США. Недавно он возглавлял авианосную ударную группу на учениях в Северном море. Тогда же появились сообщения, что к авианосцу незаметно приблизилась российская подлодка типа "Ясень", вооруженная гиперзвуковыми ракетами.