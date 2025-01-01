Российские компании обязали перейти на отечественное ПО

Отечественное программное обеспечение к 2030 году должны использовать 80% российских компаний из ключевых отраслей. Это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин напомнил, что такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Российской ИТ-индустрии созданы все необходимые условия для разработки конкурентоспособных продуктов, заявил премьер в своем видеообращении к участникам и гостям Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025".

Глава российского правительства убежден, что участники форума расширят взаимовыгодное сотрудничество. Мишустин уверен, что они смогут совместными усилиями выработать практические предложения, отвечающие современным вызовам, передает ТАСС.