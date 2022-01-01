Тарасова увидела особый умысел в уходе Валиевой от Тутберидзе

Стало известно, что знаменитая фигуристка Камила Валиева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Теперь спортсменка будет работать под руководством Светланы Соколовской. Об этом рассказала Татьяна Навка, в чьей спортивной школе и будет готовиться Валиева.

Свое мнение относительно такой перемены высказала легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она восприняла новость без особого энтузиазма. "От Этери Георгиевны спортсмены не уходят. Потому что они у нее остаются для того, чтобы быть лучшими в своем виде. А у тренера, к которому она ушла, нет такого опыта", - заявила Тарасова Starhit.

Она предположила, что в этом решении Валиевой есть некий умысел. "Я считаю, что они делают это для чего-то. Она хорошо работает у Тани Навки в шоу. Может быть им для чего-то то надо... Я не верю в эту затею и уж совсем не понимаю, зачем это нужно Тане. У нее хорошее и востребованное шоу, билеты проданы всегда. Не понимаю…" - заключила прославленный тренер.

Напомним, что весной 2024 года Министерство спорта России исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в национальную сборную России. До этого, 30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года. Кроме того, Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Камилы на четыре года. Поводом стало предполагаемое нарушение спортсменкой антидопинговых правил.