ВС России уничтожили "Искандером" 20 фур с украинскими беспилотниками

Фуры ВСУ, перевозившие беспилотные летательные аппараты, уничтожил расчет ОТРК "Искадер-М" и БПЛА "Герань-2". Удар был нанесен по месту, где готовили к запуску БПЛА и скоплению грузовых автомобилей, перевозивших ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Как сообщили в Минобороны, цель находилась в районе населенного пункта Лавы восточнее Чернигова. В результате удара уничтожено 20 грузовых фур, перевозивших 100 дронов дальнего действия типа "Лютый". Также ликвидированы 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники беспилотников, а также водители фур.

В результате удара возникло объемное возгорание, что привело к детонации дронов. Удары по фурам, перевозившим украинские беспилотники, были продолжены, когда автомобили следовали по автотрассе. В результате прямого попадания российского ударного дрона "Герань-2" загорелись 5 грузовых автомобилей с беспилотниками.