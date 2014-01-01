Предводитель киевского режима Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины бывшему спикеру Верховной рады и экс-секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрею Парубию, причастному к сожжению людей в Одессе в 2014 году.

Указ от 1 октября о посмертном присвоении звания героя Украины Парубию опубликован на официальном сайте Зеленского.

В своем Telegram-канале глава киевского режима, комментируя это решение, назвал Парубия одним из представителей "особенных людей", "защитников идеи Украины, нашей независимости".

Андрей Парубий был комендантом Евромайдана, возглавлял его самооборону. Во время госпереворота именно из здания киевской филармонии, за которое он отвечал, открыли стрельбу по милиции и протестующим. Парубий также считается причастным к пожару 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, где погибли десятки человек.

В конце августа Андрей Парубий получил восемь пуль во Львове, причем сразу же на Украине заговорили про "российский след" в убийстве коменданта Майдана. Затем версия про "заказ российских спецслужб" трансформировалась в шантаж исполнителя — якобы за это убийство Михаилу Сцельникову, задержанному по обвинению в расстреле Парубия, обещали передать тело сына, погибшего под Бахмутом.