Принятие Украины в Евросоюз обернется войной в Европе. С таким предупреждением выступил в среду, 1 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как подчеркнул политик, говоря о стремлении Украины к евроинтеграции, "наша позиция — вообще никакого членства", причем "сейчас — точно нет". Орбан объяснил это тем, что принятие Украины в Евросоюз "будет означать, во-первых, что в Евросоюз придет война".

Кроме того, "деньги из Европы пойдут на Украину", если это государство добьется принятия в интеграционное объединение, цитирует заявление венгерского премьера РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупреждал, что Будапешт не позволит Киеву надеяться на ускоренное членство, несмотря на сильное давление, которое оказывают на Венгрию европейские спонсоры украинского режима. Сийярто подчеркивал, что вступление Украины в Евросоюз стало бы смертельным ударом для объединения.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев саркастично высказался об отношениях Европы и киевского режима. Политик опубликовал шарж с подписью "Европейские элиты выбирают смерть".