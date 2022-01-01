Полмиллиона единиц оружия потеряно на Украине с 2022 года

Огнестрельное оружие бесследно исчезает на Украине. С 2022 года пропало около полумиллиона единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "Опендатабот".

В сообщении отмечается, что на Украине потеряно или похищено более 491 тысяч единиц оружия. Причем этот показатель вырос почти вдвое за последний год. Еще в сентябре 2024 года этот показатель составлял 270,9 тысячи случаев. Как указывает сервис, чаще всего пропадают автоматы, около четверти случаев потери составляют пистолеты.

О пропаже вооружений на Украине ранее заявили во Франции. Как сказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, не станет неожиданностью появление оружия, ранее поставленного Киеву, на улицах французских пригородов.