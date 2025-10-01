Лиза Боярская обнаружила себя на дне: "Если себя за волосы не вытащу оттуда, не выдержу"

Летом прославленный актер Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге. По одним данным, речь шла о плановом обследовании. По другим данным, знаменитый артист жаловался на боль. Якобы в медицинском учреждении актер даже просил врачей не сообщать сыну Сергею о его визите. Ясность внесла супруга Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан. Она подтвердила, что звезда фильмов о мушкетерах действительно обращалась к медикам. У него были осложнения после стентирования.

К счастью, сейчас с артистом все в порядке. Однако дочь Елизавета прекрасно понимает, что ее родители в возрасте, но старается не фокусироваться на тревоге, стрессе и страхе. "Я не разрешаю себе засиживаться в этом, какие бы ни были события в жизни, и даже когда вокруг ничего особо радостного не происходит. У меня был период, когда я слишком глубоко впустила в себя определенные переживания и, наверное, на полгода будто свинца наелась. И в какой-то момент обнаружила себя уже на таком дне, что поняла: если себя за волосы не вытащу оттуда, не выдержу, а от этого никому хорошо не будет", - считает Боярская.

Актриса практикует оптимистичный взгляд на жизнь. Так, она перед сном отмечает про себя, какой был прекрасный день, и радуется, просыпаясь. "А когда я сижу с родителями на веранде на даче, счастлива, что с ними сижу, а не думаю: "Господи, какие они уже взрослые". Мы ведь всегда либо вспоминаем, как же хорошо было, либо думаем: "А что же дальше?" А надо радоваться тому, что есть сегодня, сейчас", - заключила актриса для журнала "Атмосфера".