Как будет проходить прощание с Кейт Миддлтон и где ее похоронят

В марте 2024 года Кейт Миддлтон призналась, что у нее выявили рак. Принцесса Уэльская была вынуждена записать видеообращение после того, как на протяжении нескольких недель ходили самые безумные слухи о том, почему она пропала. Кейт перестала выходить в свет с конца 2023 года, британские подданные были так этим обеспокоены, что даже стали всерьез обсуждать смерть невестки Карла III.

Но в начале 2025 года Кейт Миддлтон развеяла все страхи народа. Она объявила, что болезнь отступила. Сейчас рак Кэтрин находится в ремиссии. Принцесса вернулась к своим королевским обязанностям, чем несказанно обрадовала множество поклонников по всему миру.

Но, несмотря на положительную динамику лечения, дворец успел разработать и отрепетировать похороны Миддлтон. Среди высокопоставленных членов виндзорской династии заранее планировать панихиду — обычное дело. Мол, нужно быть готовыми ко всему. Так, сценарий церемонии прощании с принцессой получил кодовое название "Операция Рединг-бридж". Отвечает за соблюдение всех формальностей лично принц Уильям.

"Рединг — это название города в Беркшире, где Кейт родилась 9 января 1982 года", — объяснил королевский биограф Бертран Декерс.

Газета Daily Express опубликовала основные положения "Операции Рединг-бридж". Согласно сценарию церемонии прощания, между кончиной Кейт и похоронами пройдет около недели, это время необходимо, чтобы все подготовить. В стране объявляют траур, монарх (кто это будет Карл III или уже принц Уильям — не указано, имя короля в документе ни разу не называется) приостановит выполнение официальных обязанностей.

Члены семьи с момента объявления о смерти Миддлтон облачатся в траурные черные одежды, выражая общую скорбь по усопшей. Гроб выставят в холле Вестминстерского дворца – и тогда все желающие смогут почтить память принцессы (или к тому времени уже королевы).

В заключительной части прощания гроб с телом Кейт на лафете провезут по центру Лондона, а саму траурную процессию будет сопровождать оркестр и Королевская гвардия.

Упокоиться Кэтрин может в Вестминстерском аббатстве, часовне Святого Георгия в Виндзорском замке или на кладбище Фрогмор. Возможно, для принцессы соорудят временную усыпальницу, где она будет находиться до кончины принца Уильяма. Так было с принцем Филиппом, его тело больше года находилось в часовне Святого Георгия, а после после государственных похорон Елизаветы II, его переместили в Мемориальную часовню короля Георга VI.